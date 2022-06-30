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Эмомали Рахмон по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Накануне, 29 июня, состоялся телефонный разговор председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения, глава государства искренне поздравил Гурбангулы Бердымузхамедова с 65-летним юбилеем, пожелав здоровья, счастья и благополучия.

Руководитель Халк Маслахаты парламента подчеркнул, что Туркменистан дорожит узами дружбы с Таджикистаном и привержен и впредь прилагать необходимые усилия для их укрепления.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана пожелал президенту Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Таджикистана – мира, благополучия и процветания.

29 июня в Ашхабаде прошел шестой Каспийский саммит, в котором приняли участие президенты РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

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