Ташкент, Душанбе и Бишкек вошли в рейтинг самых дешевых городов мира для иностранцев

CentralAsia (UZ) - Ташкент, Душанбе и Бишкек оказались в списке самых дешевых городов мира для проживания иностранных специалистов. Данные приводятся в рейтинге Cost of Living City Ranking.

Всего в списке присутствуют 227 городов, подсчет ведется от самых дорогих до самых дешевых. Ташкент занимает 221 место.

Самым дорогим город для проживания иностранцев признан Гонконг, а самым дешевым — Анкара.

В десятку самых дешевых городов также вошли: Алжир, Тунис, Стамбул, Карачи, Исламабад, Алматы (219), Душанбе (225) иБишкек (226).

В десятку лидеров по дороговизне вошли сразу четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.

А самым дорогим для проживания иностранцев городом в мире был признан Гонконг. В топ-10 также вошли: Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин.

Такой рейтинг самых дорогих и дешевых городов для переезда составляется ежегодно. Исключением был лишь 2021 год, тогда из-за пандемии COVID-19 было решено не проводить исследования.

Города оцениваются по стоимости более чем 200 товаров и услуг, среди которых стоимость аренды жилья, общественного транспорта, еды, одежды и развлечений.