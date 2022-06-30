В Туркменистане для силовиков провели семинар по безопасности журналистов, - СМИ

CentralAsia (TM) - ОБСЕ 27-28 июня провела для представителей власти в Туркменистане онлайн-семинар по безопасности журналистов. Об этом сообщается на сайте представительства ОБСЕ в Ашхабаде.

Семинар вели два международных эксперта. С туркменской стороны в нем участвовали представители Меджлиса (нижней палаты парламента), МВД, Генпрокуратуры, офиса омбудсмена, Верховного суда, коллегии адвокатов, Института государства, права и демократии, а также преподаватели вузов и журналисты официальных СМИ, передает turkmen.news.

В 2022 году Туркменистан занял четвертое место с конца во Всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ». Внутри страны нет независимых изданий. Государственные СМИ публикуют исключительно позитивные отчеты о деятельности президента Сердара Бердымухамедова, его отца и предшественника Гурбангулы Бердымухамедова и иных чиновников. Те частные интернет-издания, которым позволяется работать в стране, в общем и целом повторяют повестку госинформагентства ТДХ и телевидения.

Редакции всех независимых СМИ, пишущих о Туркменистане, вынуждены размещаться за рубежом. Их корреспондентам внутри страны приходится не только выступать анонимно, но и предпринимать усилия, чтобы скрыть свое место работы, домашний адрес, иную личную информацию. В случае разоблачения им угрожают серьезные преследования. Так, Нургельды Халыков, отправивший в редакцию turkmen.news фотографию делегации ВОЗ в Ашхабаде, размещенную в Instagram его знакомой, был приговорен к четырем годам лишения свободы по ложным обвинениям в мошенничестве.

Также по сфабрикованным обвинениям отбывают сроки Алланазар Корханов, отправивший видео оппозиционному движению ДВТ, и Аннамурат Ашуров, которого обвинили в сотрудничестве с радио «Азатлык» (в редакции радио эту информацию не подтверждают). Еще один собеседник «Азатлыка», 73-летний Агаджума Байрамов, недавно был освобожден после отбытия шестилетнего срока (якобы за изнасилование). Но и на свободе спецслужбы продолжают строго его контролировать, требуя регулярно отмечаться в полиции и не позволяя покидать место жительства.

Упоминались ли на семинаре ОБСЕ все эти люди, остается неясным, отмечает издание.