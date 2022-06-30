Казахстанские депутаты ушли на каникулы. Спикер Мажилиса подвёл итоги

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 30 июня завершилась вторая сессия VII парламентского созыва. Депутаты ушли на каникулы. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подвёл итоги работы парламента, передает Orda.kz.

«В очередной парламентской сессии вектор законодательной работы будет, прежде всего, ориентирован на достижение задач поставленных в послании президента и реализацию конституционных реформ. В частности необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Принять конституционные законы о прокуратуре, об омбудсмене, изменения в законы о выборах, политических партиях и ряд других», – сказал Кошанов.

Эту сессию Кошанов назвал особенно ответственной и сложной. Наконец-то в Казахстане отменили карантинные ограничения и прошёл республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять все главные законы до конца 2022 года. Поэтому депутатам необходимо незамедлительно приступить к этой работе в начале следующей сессии парламента. Новые закону будут направлены на формирование новой модели экономики, обеспечение социальных гарантий граждан, поддержку предпринимателей.

«Мы завершаем вторую сессию парламента 7 созыва. В этой связи выражаем благодарность членам правительства и всем коллегам за совместную работу. От имени депутатского корпуса разрешите выразить благодарность сотрудникам аппарата обеих палат за организацию нашей работы на профессиональном уровне», – добавил спикер Мажилиса.

Также на расширенном заседании парламентарии приняли постановление об отправке казахстанского миротворческого контингента в Африку.

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