экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане могут вернуться к масочному режиму из-за роста больных коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Вице-премьер Казахстана, глава межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса Ералы Тугжанов заявил, что в случае роста больных коронавирусом в Казахстане могут вернуться к масочному режиму, передает Tengrinews.kz.

По его словам, сейчас Минздраву даны конкретные поручения по усилению вакцинации.

«Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам», - заявил Тугжанов в кулуарах парламента.

29 июня вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что большинство заболевших коронавирусом казахстанцев не прошли полный курс вакцинации или ревакцинации, либо с момента получения прививки прошло больше шести месяцев.

По данным межведомственной комиссии, на 29 июня в Казахстане зафиксировано 137 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство случаев в Алматы ‒ 77 и Нур-Султане ‒ 26. Это самый высокий показатель с марта 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Таджикистане ожидают рождение 10-миллионного жителя
  • Токаев предложил максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран»
  • Владимир Путин прибыл в Туркменистан (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com