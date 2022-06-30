В Казахстане могут вернуться к масочному режиму из-за роста больных коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - Вице-премьер Казахстана, глава межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса Ералы Тугжанов заявил, что в случае роста больных коронавирусом в Казахстане могут вернуться к масочному режиму, передает Tengrinews.kz.

По его словам, сейчас Минздраву даны конкретные поручения по усилению вакцинации.

«Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам», - заявил Тугжанов в кулуарах парламента.

29 июня вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что большинство заболевших коронавирусом казахстанцев не прошли полный курс вакцинации или ревакцинации, либо с момента получения прививки прошло больше шести месяцев.

По данным межведомственной комиссии, на 29 июня в Казахстане зафиксировано 137 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство случаев в Алматы ‒ 77 и Нур-Султане ‒ 26. Это самый высокий показатель с марта 2022 года.

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