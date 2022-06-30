В Узбекистане опровергли слухи о появлении новой авиакомпании

CentralAsia (UZ) - В соцсетях и СМИ появились сообщения, что в Узбекистане создана новая авиакомпания «Panorama Airways». В «Узавиации» опровергли данную информацию.

«Информация, публикуемая в СМИ, о создании новой узбекской авиакомпании «Panorama Airways» и скором выполнении ею полетов на воздушных судах Airbus A320 и Boeing 777 не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что для осуществления любой деятельности в гражданской авиации, связанной с эксплуатацией воздушных судов, в соответствии с Воздушным кодексом Республики Узбекистан (статья 44) и Положением о порядке выдачи сертификата эксплуатанта в гражданской авиации Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 1 марта 2016 года № 58 любому юридическому или физическому лицу необходимо получить Сертификат эксплуатанта в Агентстве «Узавиация».

Только после получения Сертификата эксплуатанта можно получить статус авиакомпании.

«На сегодняшний день, так называемая авиакомпания «Panorama Airways», заявку на получение Сертификата эксплуатанта и документы на аренду (лизинг) воздушных судов в Агентство «Узавиация» не представляла. Таким образом, информация о создании такой авиакомпании в Узбекистане, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности и является недостоверной», — отметили в «Узавиации».