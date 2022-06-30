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В Турции за неделю выявили более 26 тыс. случаев коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Турции число зараженных коронавирусом растет, передает оперативный штаб.

29 июня Минздрав опубликовал статистику новых случаев заражения коронавирусом. По их данным с 20 по 26 июня по всей стране зарегистрировано 26 тыс. 635 новых случаев COVID-19 и 17 летальных исходов.

Число заболевших с 11 марта 2020 года, когда в Турции был выявлен первый случай заражения COVID-19, достигло до 15 млн 123 тыс. 331, а число погибших составило 99 тыс. 32 человека.

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