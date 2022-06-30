Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией после признания ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна разорвет все отношения с Сирией из-за ее решения признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

«В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — заявил Зеленский в видеообращении.

29 июня в МИД Сирии заявили о готовности признать суверенитет ДНР и ЛНР. Власти Сирии говорили о готовности признать независимость республик Донбасса еще в феврале. Независимость ДНР и ЛНР также признали Абхазия и Южная Осетия.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля по просьбе их властей — главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника. Спустя три дня начались российские военные действия в Украине.