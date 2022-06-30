Трагедия в Техасе: Водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику грозит смертная казнь

CentralAsia (CA) - Водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, Омеро Заморано и его сообщнику Кристиану Мартинесу грозит смертная казнь, по делу проходят еще два человека, им грозит лишение свободы до десяти лет, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.

«Заморано обвиняется по уголовному делу по пункту обвинения в незаконной перевозке иностранцев, повлекшей смерть. Он родом из Браунсвилла, но проживает в Пасадене, штат Техас. Если Заморано признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или, возможно, смертная казнь. Судья федерального окружного суда вынесет любой приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других установленных законом вещей», — говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, обвинения «в сговоре с целью перевозки нелегалов, повлекшей за собой смерть» предъявлены Кристиану Мартинесу.

«Если Мартинеса признают виновным, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь», — сообщается в релизе.

Также обвинения в незаконном хранении оружия были предъявлены двум гражданам Мексики — Хуану Мендесу и Хуану Бильбао. По данным правоохранителей, им принадлежала регистрация на прицеп фуры, в которой погибли мигранты. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти события происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на мексиканско-американской границе и внутри Штатов.