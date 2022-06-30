В Узбекистане открыли крупнейшее месторождение нефти и битума

CentralAsia (UZ) - В Зерафшанской впадине открыто крупнейшее в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума. Об этом сообщает Uzdaily.uz.

Месторождение открыли совместными усилиями компании Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Kontiki-Exploration. Его назвали «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»).

Запасы битумной нефти месторождения оцениваются почти в 100 млн тонн. Максимальный годовой уровень добычи прогнозируется в размере 1 млн тонн к 2025 году — при условии, что здесь будут бурить по 1500 скважин в год. Для обеспечения уровня добычи битумной нефти запланировано бурение 1500 скважин в год.

Бурение первой поисковой скважины было начато 15 мая 2021 года. Буровые работы проводятся на границе Самаркандской и Навоийской областей, глубина оценочно-эксплуатационных скважин составляет от 400 до 750 метров. В ходе бурения были вскрыты пласты гравелитов и песчаников альбского, сеноманского и туронского возрастов. Все они оказались насыщены нефтью, сверхвязкой нефтью и битумом.

Ожидается, что месторождение «Янги Узбекистон» станет одним из самых высокотехнологичных в Центральной Азии. В ближайшие 12 лет в его освоение планируется инвестировать $2.5 млрд.

Для добычи углеводородов компания SEG привлекла к проекту ряд международных нефтесервисных компаний, среди которых:

- McDANIEL (Канада) – геологическое изучение, подбор технологий, стратегия разработки и технико-экономическое обоснование;

- BYIS Manufacturing (США) – технология пароциклической обработки скважин, промышленная парогенерация;

- O’NEILL Industries (США) – технология пароциклической обработки скважин, предусматривающая генерацию и закачку пара совместно с углекислым газом, азотом и поверхностно-активными веществами (ПАВ);

- GenOil (Канада) – разработка технологии переработки битумной нефти в «синтетическую» нефть, лицензиар технологии;

- Energy and Engineering (Россия) – базовое проектирование технологии переработки битумной нефти в «синтетическую» нефть;

- Veraton I.T.C. (Россия) – технология водородного термобарохимического воздействия;

- Казанский Федеральный Университет (Россия) – петрофизические исследования керна, проработка технологии внутрипластового горения.

Генеральный директор Sanoat Energetika Guruhi Шокир Файзуллаев отметил, что открытие месторождения — частью стратегии компании по увеличению добычи нефти до 1,6 млн тонн к 2030 году.

«Сегодня мы смогли нарастить добычу с 425 до 500 тысяч тонн в год. Освоение месторождения «Янги Узбекистан» гарантированно приведет к существенному росту этой цифры. Таким образом, Узбекистан в ближайшем будущем сможет сократить импортную сырую нефть и производить продукты переработки из собственного сырья», – пояснил Файзуллаев.

«Открыто не только крупнейшее месторождение на небольших глубинах, но и новая нефтеносная область, где глубже мы можем встретить и более жидкую нефть», — подчеркнул директор Kontiki-Exploration Сергей Астахов.

По его словам, в Узбекистане есть еще ряд потенциально интересных межгорных и предгорных впадин, «в которых необходимо искать и находить углеводороды».

В настоящее время ведутся поисково-разведочные работы для определения продуктивных толщин и оконтуривания залежей битума и нефти, а также опытно-промышленные работы по определению способа добычи.

В июле 2018 года в Госкомгеологии Узбекистана сообщили, что потенциальная ценность полезных ископаемых в Узбекистане составляет $5,7 трлн, стоимость уже разведанных запасов — около $1 трлн. Однако основная часть территории страны еще не исследована в этом плане, так что велика вероятность обнаружить новые месторождения.