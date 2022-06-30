Великобритания выделит Украине военную помощь на $1,2 млрд

- Азия и мир, политика
- 14:53, 30 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Великобритания собирается выделить Украине дополнительную военную помощь в размере £1 млрд ($1,2 млрд), которая, в частности, пойдет на системы противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники. Об этом сообщило AFP со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Об увеличении финансовой помощи должен объявить Джонсон на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня. Кроме ПВО и беспилотников, средства также пойдут на оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц снаряжения для украинских солдат.
Таким образом, общая военная поддержка Великобритании Украине с начала военной операции составит £2,3 млрд ($2,8 млрд), отмечает агентство.
В офисе Джонсона заявили, что дополнительная военная помощь позволит Украине «перейти в наступление против российских войск».
О том, что Великобритания выделит Украине финансовую помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд), сообщил в мае глава британского Минфина Риши Сунак. Она включает в себя поддержку на £300 млн, о которой ранее заявлял премьер страны Борис Джонсон: это оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.