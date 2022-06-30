Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил дату выборов

CentralAsia (CA) - Кнессет Израиля во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о самороспуске. Теперь досрочные парламентские выборы состоятся 1 ноября, передает The Times of Israel.

После одобрения документа Кнессет 24-го созыва объявляется распущенным, а пост премьера в соответствии с коалиционным соглашением переходит от Нафтали Беннета к министру иностранных дел Яиру Лапиду. Он будет руководить правительством до проведения новых парламентских выборов.

Нафтали Беннет и глава МИД Яир Лапид объявили о решении распустить Кнессет 20 июня на фоне возникшего в стране политического тупика. Согласно данным социологов, оппозиционная партия «Ликуд», лидером которой является бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, занимает лидирующие позиции. Хотя Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции, он отказывается уходить из политики и рассчитывает сформировать новое правительство. Эти парламентские выборы станут пятыми по счету за последние три года.