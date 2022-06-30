ISW: Российские войска продолжают наступление на Славянск и Лисичанск (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 16:09, 30 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают наступательные действия на Славянск с северо-запада в районе границы Харьковско-Донецкой области, а также в районе Лисичанска.
Выводы института:
Украинские источники сообщают, что российская армия возможно готовиться к «аннексии» территорий юга Украины в качестве «Таврической губернии».
Российские войска добились незначительных успехов к востоку от Бахмута вдоль шоссе E40 и могут попытаться подготовиться к прямому наступлению на Бахмут.
Российские силы продолжают наступление к северу от Харькова.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков
Усилие поддержки 2 - Южная ось.