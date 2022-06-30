ISW: Российские войска продолжают наступление на Славянск и Лисичанск (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают наступательные действия на Славянск с северо-запада в районе границы Харьковско-Донецкой области, а также в районе Лисичанска.

Выводы института:

Украинские источники сообщают, что российская армия возможно готовиться к «аннексии» территорий юга Украины в качестве «Таврической губернии».

Российские войска добились незначительных успехов к востоку от Бахмута вдоль шоссе E40 и могут попытаться подготовиться к прямому наступлению на Бахмут.

Российские силы продолжают наступление к северу от Харькова.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.