Банк России вводит в обращение новую сторублевую банкноту. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Сегодня, 30 июня, Банк России ввел в обращение модернизированную купюру номиналом 100 руб. Банкнота выполнена в дизайн-коде, схожем с введенными в оборот в 2017 году купюрами 200 и 2000 руб.

Выпущенная сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу России. На ее лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — ржевский Мемориал советскому солдату. Купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме.

Уточняется, что банкнота содержит усиленный защитный комплекс и QR-код, ведущий на страницу сайта ЦБ с подробной информацией о новой купюре.

Новое средство наличного платежа будет поступать в обращение постепенно и использоваться наряду со сторублевыми банкнотами образца 1997 года (а также модификациями 2001 и 2004 годов). Зампред ЦБ Сергей Белов пояснил, что регулятор также утвердил концепцию новых купюр номиналом 1000 и 5000 руб. В настоящее время идет работа над эскизами банкнот.