Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной «по указанию Путина»

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что вчера, 29 июня, состоялся обмен пленных российских и украинских военнослужащих по формуле «144 на 144». Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

В ведомстве уточнили, что он был организован и проведен по прямому указанию «Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации» президента Владимира Путина.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. «Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», — сказал представитель Минобороны.

Вчера об обмене военнопленными сообщила украинская сторона и подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Как сообщили в Минобороны Украины, 95 из 144 возвращенных на родину украинцев попали в плен при обороне мариупольского завода «Азовсталь», в том числе 43 военнослужащих полка «Азов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего выступления в парламенте также подтвердил данные об обмене бойцов полка «Азов». Он подчеркнул, что обмениваются только те пленные, которые или тяжело ранены, или по другим причинам в дальнейшем не будут участвовать в боевых действиях.