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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 127 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 35 600 (+150) человек,

танков ‒ 1 573 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 726 (+6) ед,

артиллерийских систем – 790 (+9) ед,

РСЗО – 246 (+0) ед,

средств ПВО – 104 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед,

крылатых ракет – 143 (+1) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) ед,

специальной техники – 61 (+0) ед.

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