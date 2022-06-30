Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 127 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 июня. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 35 600 (+150) человек, танков ‒ 1 573 (+1) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 726 (+6) ед, артиллерийских систем – 790 (+9) ед, РСЗО – 246 (+0) ед, средств ПВО – 104 (+1) ед, самолетов – 217 (+0) ед, вертолетов – 185 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед, крылатых ракет – 143 (+1) ед, кораблей/катеров – 14 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) ед, специальной техники – 61 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia