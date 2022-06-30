Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 127 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:31, 30 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 30 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 35 600 (+150) человек,
танков ‒ 1 573 (+1) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 726 (+6) ед,
артиллерийских систем – 790 (+9) ед,
РСЗО – 246 (+0) ед,
средств ПВО – 104 (+1) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 185 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) ед,
крылатых ракет – 143 (+1) ед,
кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) ед,
специальной техники – 61 (+0) ед.
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