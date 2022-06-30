Туркменистан открыл второй путь для транзита в Иран

CentralAsia (TM) - Для автотранспорта разрешен транзитный проезд по маршруту Лютфабад (Иран) – Артык (Туркменистан) – Фарап (Туркменистан) – Алат (Узбекистан), говорится в сообщении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Перевозки будут осуществляться с соблюдением санитарных требований. В частности, водителю нужно будет пройти экспресс-тестирование на COVID-19.

Как отмечено в соответствующем распоряжении Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана, транзитное передвижение по территории этого государства будет организовано на бесконтактной основе с местным населением в составе колонны, сопровождаемой дорожной полицией, по заранее определенному маршруту, указанному в выданных дорожных картах. При этом проезд разрешен исключительно в светлое время суток.

До недавнего международные транзитные перевозки через Туркменистан действовали только по маршруту Сарахс (Иран) – Сарахс (Туркменистан) – Фарап (Туркменистан) – Алат (Узбекистан).