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Жара в Токио в июне побила рекорд за все время наблюдений с 1875 года

CentralAsia (CA) -  Абсолютный рекорд температуры для июня был установлен в Токио в четверг. Как сообщило национальное метеорологическое управление, столбик термометра днем поднимался до 36,4 градуса Цельсия.

Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые начали проводиться в 1875 году. В отдельных районах соседней с Токио префектуры Сайтама около полудня температура воздуха прогревалась до 38,4 - 39,8 градуса Цельсия.

Жаркая погода в столице Японии в июне установилась после окончания сезона дождей в конце прошлой недели. Для столичного региона этот сезон дождей стал самым коротким с 1951 года, когда японские метеорологи начали вести подобную статистику. На минувших выходных в городе Исэсаки на востоке Японии был установлен общенациональный рекорд для июня - 40,1 градуса Цельсия.

Японские власти призывают жителей страны, в особенности пожилых, быть внимательными к своему состоянию здоровья, не проводить много времени на солнце и пить побольше воды. Вместе с тем в столичном регионе сейчас действует предупреждение о чрезмерной нагрузке на энергосети. В связи с этим людей просят выключать ненужные приборы и свет, но при этом не пренебрегать кондиционерами, чтобы избежать перегрева.

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