В Туркменистане возник ажиотаж вокруг просроченных кур, — СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане возник ажиотажный спрос на мороженую курятину, которая выглядит просроченной. Как сообщает turkmen.news, курица «неестественно желтого цвета» появилась в госмагазинах во всех регионах страны.

Еще несколько недель назад килограмм курицы стоил 30-35 манатов. Продавали ее со строгими ограничениями, в очень небольшом количестве в одни руки. А «желтые» куры стоят 20 манатов, и лимит на их продажу совсем не строгий. За один раз можно приобрести пять-шесть килограммов, а если вернуться второй раз — то продавец без проблем отпустит столько же снова.

«Люди покупают эту курятину килограммами, — рассказывает источник. — А потом пытаются ее перепродавать, накидывая цену совсем немного, до 22-23 манатов. Люди так бедны, что даже такая мелочь важна для их семейного бюджета».

По неподтвержденным данным, курятину ввезли в Туркменистан через Турцию. Тем, кто снабжает туркменский рынок, ее отдали буквально за бесценок. Кстати, ранее turkmen.news удалось найти доказательства того, что как минимум один контракт на снабжение госмагазинов получил Хаджимурат Реджепов — племянник бывшего и двоюродный брат действующего президентов.

При этом Сердар Бердымухамедов, объявленный победителем президентских выборов в марте 2022 года, пытается создать видимость борьбы за улучшение ситуации в торговой сфере. В апреле он уволил министра торговли и внешнеэкономических связей Оразмырата Гурбанназарова, а в мае более десяти работников торговли были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Цены в коммерческих магазинах недоступны большинству населения Туркменистана. В госмагазинах, где цены в несколько раз ниже, наблюдается тотальный дефицит. С 2020 года продажи большинства продуктов в госмагазинах сильно ограничиваются. Каждая семья может раз в месяц купить лишь небольшое количество товаров, называемое «пайком». Продажа курятины вне «пайка» — поблажка, которых граждане давно не видели, отмечает издание.