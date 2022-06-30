Польша завершила строительство 5-метрового забора на границе с Белоруссией. Видео, фото

- Азия и мир, политика
- 17:47, 30 июня 2022
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|Предыстория: Польша построит стену на границе с Белоруссией
CentralAsia (CA) - Строительство заградительного забора на польско-белорусской границе подошло к концу. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши в своем Twitter.
Возводить барьер начали 25 января, в данный момент работы на нем подошли к концу.
Протяженность забора 186,25 км. Для строительства объекта потребовалось 49 000 тонн стали. Высота заграждения – 5,5 метров. Сверху забор оснащен колючей проволокой.
#bariera????— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy????
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej ? pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
Забор на границе Беларуси с Польшей начали строить на фоне миграционного кризиса.
Ранее Польша констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов. Пограничная стража Польши сообщала о том, что число попыток мигрантов нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии превысило 5,5 тыс. с начала года.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии «гибридной агрессией белорусского режима.