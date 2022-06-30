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Польша завершила строительство 5-метрового забора на границе с Белоруссией. Видео, фото
Предыстория: Польша построит стену на границе с Белоруссией

CentralAsia (CA) -  Строительство заградительного забора на польско-белорусской границе подошло к концу. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши в своем Twitter.

Возводить барьер начали 25 января, в данный момент работы на нем подошли к концу.

Протяженность забора 186,25 км. Для строительства объекта потребовалось 49 000 тонн стали. Высота заграждения – 5,5 метров. Сверху забор оснащен колючей проволокой.

Забор на границе Беларуси с Польшей начали строить на фоне миграционного кризиса.

Ранее Польша констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов. Пограничная стража Польши сообщала о том, что число попыток мигрантов нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии превысило 5,5 тыс. с начала года.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии «гибридной агрессией белорусского режима.

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