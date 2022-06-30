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В Душанбе суд приговорил двух активистов ГБАО к 18 годам тюрьмы каждого
Худжамри Пирназаров и Шафтолу Бекдавлатов
Худжамри Пирназаров и Шафтолу Бекдавлатов

CentralAsia (TJ) -  Суд города Душанбе приговорил двух членов «Комиссии 44», созданной представителями гражданского общества ГБАО для расследования ноябрьских событий в Бадахшане, к 18 годам лишения свободы. Об этом 30 июня на своем канале в Telegram сообщает журналистка Анора Саркорова. Когда был вынесен приговор, не уточняется.

Речь идет о Худжамри Пирназарове и Шафтолу Бекдавлатове. Приговор был оглашен 29 июня за закрытыми дверями.

Ни суд, ни прокуратура не дали комментариев по данному делу.

«Комиссия 44» была создана в Хороге после ноябрьских событий прошлого года из числа активистов гражданского общества.

Шесть представителей «Комиссии 44» входили в состав группы следователей Генеральной прокуратуры и Военной прокуратуры Таджикистана, расследовавших ноябрьские события в Хороге.

Ситуация в Хороге обострилась 25 ноября прошлого года, когда во время проведения операции силовиков был убит Гулбиддин Зиёбеков, житель Рошткалинского района. Жители собрались у здания областной администрации и протестовали в Хороге четыре дня – тогда были убиты еще два человека, 17 - получили ранения. Протестующие разошлись лишь после того, как власти пообещали расследовать смерть жителя Рошткалы и не преследовать участников акции протеста.

Около десяти членов группы были задержаны в Хороге в конце мая после операции силовиков в Хороге и доставлены в Душанбе. Источники тогда сообщили, что их подозревают в получении денег из-за рубежа от представителей оппозиции, живущих в Европе. Неизвестно, есть ли эти обвинения в деле Худжамри Пирназарова и Шафтолу Бекдавлатова.

Подробности дел гражданских активистов получить сложно, поскольку власти не допускают на судебные процессы родственников и независимых журналистов.

По официальным данным, в результате операции силовиков, проведенной в ГБАО в мае, было убито 16 человек и задержано 220 человек. По неофициальным данным, число погибших составляет около 40 человек.

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