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Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном

CentralAsia (TJ) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

В ходе беседы обсужден комплекс вопросов кыргызско-таджикских двусторонних отношений, также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Лидеры стран затронули темы предстоящей консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Главы государств договорились продолжить активный политический диалог, нацеленный на укрепление добрососедства и братства между двумя государствами и народами.

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