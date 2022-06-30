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В Узбекистане в начале июля ожидается от 30 до 45 градусов тепла

CentralAsia (UZ) -  В Узгидромете рассказали, какая погода установится в регионах страны в июле.

По данным синоптиков, 30 июня по большей части территории Узбекистана начался небольшой спад жары, который продолжится и 1 июля. 2-3 июля по большей части территории температура вновь повысится до 40-41°. По крайнему югу температура воздуха в эти дни будет стабильно удерживаться в интервале 42-45°.

Далее узбекистанцев будет ждать относительное снижение температуры. 3 июля по северным районам, 4-5 июля по всей территории Узбекистана температура воздуха понизится до значений 30-33°, а затем в течение нескольких дней будет удерживаться в пределах 34-37°, по югу до 38-40°.

Во второй и третьей декадах июля ожидается преобладание температуры в пределах 35-38°, в отдельные дни местами с повышением до 40-42°.

Отмечается, что дожди в июле маловероятны, лишь в предгорных и горных районах местами возможны 2-4 дня с выпадение кратковременных грозовых дождей.

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