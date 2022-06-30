Украина прекратила дипломатические отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией при сохранении консульских связей. Такое решение стало ответом на признание Дамаском независимости Донецкой и Луганской народных республик, говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

«В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в сообщении.

В Киеве осудили решение Дамаска и заявили, что расценивают его как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. В МИДе назвали признание Сирией республик Донбасса «грубым нарушением украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

В дипведомстве отметили, что еще в 2016 году, осуждая политику сирийского президента Башара Асада, Украина закрыла посольство в Дамаске, а в 2018 году приказала закрыть сирийское посольство в Киеве. «Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане», — отмечает МИД.

О том, что Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР, сообщили 29 июня агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе. Сирийская сторона планирует связаться с обеими республиками для обсуждения вопросов укрепления взаимодействия и установления дипломатических отношений.

В Кремле заявили, что Москва будет приветствовать признание республик Донбасса другими странами.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля.