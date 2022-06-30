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Пресс-секретарь Путина объяснил, почему автомобиль российского президента в Ашхабаде был черного цвета
Предыстория: Владимира Путина встретили в Ашхабаде на черном автомобиле «Аурус» (видео)

CentralAsia (TM) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга пояснил, почему Владимира Путина в Ашхабаде на VI Каспийском саммите встречали на черном автомобиле Aurus.

По словам Пескова, это не ошибка в протоколе, передает РИА Новости.

«Президент использует автомобили черного цвета. Это его автомобили, они укомплектованы стратегической связью, отвечают всем критериям безопасности. Белые машины стоят на вооружении у гаража президента Туркменистана. Вот чем объясняется [черный автомобиль Путина — прим.ред.]», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин, прибывший в столицу Туркменистана Ашхабад на саммит «Каспийской пятерки», подарил второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову золоченые сабли и шахматы. Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил в среду, 29 июня, свой 65-й день рождения. На посту главы Туркменистана Бердымухамедов провел 15 лет, с 2007 по 2022 год.

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