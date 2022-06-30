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Турция не рассмотрит заявки Финляндии и Швеции по НАТО при невыполнении ими обязательств
Продолжение: Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступление в НАТОПредыстория: Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

CentralAsia (CA) -  Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.

"Это (процесс членства. — Прим. ред.) долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений. В случае невыполнения мы не отправим в парламент (предложение о ратификации заявок. — Прим. ред.)", — подчеркнул глава государства.

При этом Эрдоган призвал Швецию и Финляндию «не обижаться» в случае невыполнения принятых обязательств.

В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.

Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.

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