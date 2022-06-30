Руководство «Газпрома» планирует в ближайшее время посетить Туркменистан

CentralAsia (TM) - У России с Туркменистаном есть конкретные договоренности сотрудничестве в энергетике, в том числе о продолжении некоторых контрактов, а руководство «Газпрома» скоро приедет в Туркменистан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Ашхабаде на встрече с российским пулом журналистов после участия в Каспийском саммите, передает ТАСС.

Он также отметил, что работа на саммите после длительных «ковидных каникул» оказалась очень продуктивной.

Каспийская «пятерка» распределит компетенции и наладит кооперацию, в том числе в высоких технологиях: «Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности, в высоких технологиях».