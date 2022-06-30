Туркменистан продлил контракт с компанией из ОАЭ по добыче нефти до 2035 года

CentralAsia (TM) - Государственный концерн «Туркменнефть» и базирующаяся в Арабских Эмиратах компания Dragon Oil («Дрэгон ойл») подписали в Ашхабаде контракт о продлении до 1 мая 2035 года действия соглашения о добыче нефти. Об этом в четверг сообщается на сайте туркменского Госконцерна «Нефть-газ».

«Сегодня, 30 июня, в Центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана состоялось подписание контракта между Государственным концерном "Туркменнефть" и компанией Dragon Oil (Turkmenistan) о продлении действия соглашения о разделе продукции до 1 мая 2035 года», - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, как отмечается, компания Dragon Oil «намерена инвестировать значительные средства в период с 2025 по 2035 годы, что будет способствовать значительному увеличению добычи дополнительной сырой нефти». В госконцерне отметили, что «Туркменнефть» на основе соглашения намерен в предстоящие 10 лет ускорить работу по освоению туркменского шельфа Каспийского моря, в частности, на месторождении договорной территории «Челекен».

C компанией Dragon Oil 1 мая 2000 года было подписано соглашение о разделе продукции на 25 лет, срок которого истекает 1 мая 2025 года. Компания, головной офис которой находится в Дубае, с мая 2000 года занимается разработкой нефтяных месторождений "Джейтун" и "Джигалыбег". Компания инвестировала в проект более $8 млрд.