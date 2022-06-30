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Белоруссия, Турция и Казахстан стали самыми популярными туристическими направлениями у россиян в 2022 году

CentralAsia (KZ) -  Самым популярным зарубежным туристическим направлением в 2022 году стала Белоруссия — россияне массово устремились в соседнюю страну на отдых. Об этом сообщается в аналитическом исследовании «Мегафона».

Второе и третье место по популярности в рейтинге востребованных стран заняли Турция и Казахстан. При этом отмечается, что в допандемийном 2019 году Турция возглавляла топ направлений, а за ней шли Белоруссия и Финляндия.

Также выяснилось, что лидерами по росту туристического потока стали Кыргызстан и Узбекистан. Благодаря прямому авиасообщению и наличию пакетных туров число туристов, посещающих Кыргызстан, выросло на 71 процент, а Узбекистан — на 55.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что российские туристы теперь дольше путешествуют. Средняя продолжительность поездки за рубеж увеличилась с восьми до десяти дней. Эксперты считают, что туристы начали отказываться от коротких путешествий, поскольку добираться до мест отдыха стало сложнее и дороже.

При этом россияне по-прежнему активно выбирают экзотические направления. Например, на 39 процентов выросло число поездок в Шри-Ланку, на 27 процентов — на Мальдивы и на 4 процента — на Сейшельские острова.

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