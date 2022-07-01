Ежедневные поставки угля из Монголии в Китай достигли пика в июне по мере ослабления карантина

CentralAsia (MNG) - Количество углевозов, перевозивших металлургический уголь в Китай в июне, выросло до самого высокого уровня в 2022 году, поскольку в стране были ослаблены ограничения на передвижение из-за COVID-19, сообщили 30 июня отраслевые источники.

Зарегистрироваться сейчас Ежедневные перевозки угля в Китай достигли годового пика и составили около 820 грузовиков за неделю, начавшуюся 27 июня, свидетельствуют последние данные инвестиционного банка Founder CIFCO.

На сухопутные пограничные порты Ганцмод и Мандура приходится большая часть грузовых перевозок.

По данным CIFCO, количество углевозов более чем удвоилось с мая, когда ежедневная перевозка монгольского угля в Китай составляла в среднем 400 грузовиков.

Вспышка COVID-19 нарушила приток грузовиков в феврале: всего 23 грузовика перевозили уголь из Монголии в Китай, по сравнению с примерно 100 грузовиками в январе.

Монголия стала крупнейшим поставщиком коксующегося угля в Китай в отсутствие австралийского угля. Однако жесткий контроль над пандемией по обе стороны китайско-монгольской границы препятствовал поставкам в 2021 году.

По данным CIFCO, экспорт угля из Монголии в Китай, как ожидается, в ближайшее время вырастет еще больше, что поможет облегчить дефицит внутреннего угля в стране.

По данным Huajin Securities, запасы угля у китайских независимых производителей кокса за неделю до 24 июня составили 9,80 млн тонн, что на 500 000 тонн меньше, чем за неделю.

Между тем, запасы основных китайских производителей стали упали на 10 000 тонн за неделю до 8,78 млн тонн.

По данным Huajin Securities, запасов у этих ключевых производителей хватит примерно на 13 дней.

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