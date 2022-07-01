ОАЭ и Монголия обсудили парламентские связи, — Emirates News Agency

CentralAsia (MNG) - Азиатский парламентский комитет дружбы Федерального национального совета (ФНС) под председательством главы комитета Обейда Халфана Аль Салами провел виртуальную встречу с «Эмиратско-монгольским комитетом дружбы» монгольского парламента, Великого Государственного Хурала.

На встрече обсуждались вопросы укрепления парламентских связей между ФНС и Великим Государственным Хуралом и усиления координации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Аль-Салами сказал, что две страны имеют глубоко укоренившиеся отношения в политической, экономической, культурной и научной областях, подчеркнув важность консолидации их стратегического сотрудничества, изучения возможностей для укрепления партнерских отношений во всех секторах, развития их экономических отношений, расширения их торгового обмена и взаимные инвестиции, увеличение вклада частного сектора в процесс экономического развития, создание механизмов координации в коммерческих сферах.

Бямбацогт Сандаг, член Великого Государственного Хурала и председатель Эмиратско-монгольского комитета дружбы, подчеркнул глубоко укоренившиеся связи между двумя странами, подчеркнув их взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, — передает Emirates News Agency.

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