Акции монгольских госпредприятий будут размещены на фондовой бирже

Б.Цэнгэл

CentralAsia (MNG) - 29 июня Кабмин принял решение о размещении акций 25 государственных предприятий через биржу в 2022-2023 годах, утвердив перечень предприятий.

В список государственных предприятий, на которые распространяется решение Кабинета министров, входят 25 компаний, таких как Монгольская фондовая биржа, Монгольская телекоммуникационная компания, Национальное перестрахование, Netcom, IT Park, а также компании, отвечающие за содержание дорог.

Решение направлено на улучшение управления государственными и частично государственными компаниями, улучшение управления и уменьшение размера структуры компании и повышение ее эффективности, что соответствует программе восстановления производительности правительства, одной из основных целей Политики нового возрождения.

В ходе пресс-конференции, посвященной ознакомлению с решениями Кабинета Министров, директор Агентства по координации политики в сфере государственного имущества и регулирования Б.Цэнгэл сказал: «Во-первых, 34 процента акций Монгольской фондовой биржи будут открыто четвертый квартал этого года. Тогда как акции Монгольской телекоммуникационной компании и Национального перестрахования будут размещены в первом квартале 2023 года. Вопрос остальных компаний будет решен в четвертом квартале следующего года».

Кабмин также решил начать слияние некоторых государственных предприятий. Например, на собрании было принято решение о ликвидации компании «Монгол Ус», чтобы избежать дублирования функций с недавно созданным Водным агентством.

Соответствующим должностным лицам даны указания провести оперативное изучение вопроса о реорганизации, ликвидации и слиянии ряда государственных предприятий.

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