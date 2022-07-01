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Посол Монголии посетил президента США Джо Байдена

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США Ө.Батбаяр посетил Президента США Дж.Байдена.

В ходе встречи Посол Ө.Батбаяр передал приветствие президента Монголии У.Хурэлсуха Президенту США Дж.Байдену и обсудил отношения и сотрудничество между двумя странами. Например, в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, и стороны совместно организуют множество мероприятий.

Президент США Дж. Байден вспомнил свой визит в Монголию в 2011 году в качестве вице-президента и поделился своими мыслями.

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