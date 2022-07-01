Американский военный джаз-оркестр дал концерт в парке Ногоон нуур Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Военный джаз-оркестр США находится с визитом в Монголии в рамках серии мероприятий, приуроченных к 35-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Соединенными Штатами Америки. Сегодня они играют в парке Ногоон нуур Улан-Батора.

Этот джаз-бэнд отправится в путешествие в составе 11 человек.Это американский военный джаз-бэнд в Японии, и они впервые приехали в Монголию. Линия посольства ранее посещалась военным духовым оркестром США в 2009 году.

Первое выступление американского военного джаз-бэнда организована с Монгольской филармонии. Все представления бесплатны и открыты для публики.

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