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В Ташкенте состоится Международная конференция по Афганистану

CentralAsia (UZ) -  25-26 июля в Ташкенте состоится Международная конференция по Афганистану с участием делегаций из более чем 20 стран мира и международных организаций, сообщил МИД Узбекистана.

Основная цель мероприятия – выработка комплекса мер и предложений к подходам мирового сообщества по вопросам содействия стабильности, безопасности, постконфликтному восстановлению в Афганистане и его интеграции в процессы регионального сотрудничества в интересах многонационального афганского народа и всего мира.

Форум станет логическим продолжением Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (27 марта 2018г.) и Ташкентской международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» (15-16 июля 2021г.).

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