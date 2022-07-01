Китайская Honor намерена экспортировать смартфоны в Россию через Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Китайский производитель смартфонов Honor прекратил прямой экспорт своей продукции на российский рынок, сообщило 30 июня московское издание «Ведомости».

Издание отмечает, что эту информацию оно получило от одного из дистрибьюторов Honor, и Honor не ответила на запрос «Ведомостей» по этому поводу.

Как сообщается, экспорт Honor прекратился еще в марте. На данный момент компания ищет партнеров из Армении и Грузии для «параллельного импорта» своей продукции в Россию.

«В рамках параллельного импорта достигнута договоренность с Узбекистаном об экспорте смартфонов в Россию», — сообщил собеседник «Ведомостей».

По данным издания, Honor намерена избежать санкций США, организовав «параллельный импорт».

Узбекская сторона пока никак не отреагировала на эту новость. Ранее сообщалось, что США продали российской компании «Радиавтоматика» микросхемы и тем самым помогли компании избежать санкций, а узбекскую компанию «Promcomplektlogistic» включили в список подсанкционных предприятий.

Премьер-министр Михаил Мишустин еще 30 марта подписал постановление правительства, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт. Но Госдума одобрила закон о легализации параллельного импорта в третьем, окончательном, чтении только 21 июня. Он подразумевает возможность ввоза и использования в России товаров без согласия производителя или правообладателя.

По подсчетам экономистов, во втором квартале 2022 года доля Honor на российском рынке смартфонов составила 4,2 процента, заняв 5-е место.