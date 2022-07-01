Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал 6 выдающихся лидеров ХХ века

Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - В интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал о шести выдающихся лидеров 20-го века, которых он знал.

- Ваша новая книга, опубликованная вскоре после вашего 99-летия, посвящена изучению шести выдающихся лидеров 20-го века, которых вы знали, — Конрада Аденауэра — первого немецкого федерального канцлера, Шарль де Голля — первого президента Франции, Ричарда Никсона — 37-го президента США, Анвара Садата — бывшего президента Египта, Ли, Маргарет Тэтчер — бывшего премьер-министра Великобритании, и тому, что вы назвали их «мировыми стратегиями». Почему именно эти шесть и почему вы решили написать книгу о лидерстве именно сейчас?

- Я решил написать книгу о лидерстве, потому что всю свою жизнь провел вместе с людьми, которые пытались формировать события. Я сделал это в условиях сильной турбулентности. События должны интерпретироваться, придаваться направлению, техническому и стратегическому смыслу руководством общества. Итак, я подумал, что лучше всего это можно сделать, взглянув на администрацию конкретных лидеров. Я выбрал этих шестерых, потому что у меня была возможность наблюдать за каждым из них в действии и участвовать в некоторых из них – иногда на уровне политики и всегда на уровне обсуждения. Мне казалось, что если кто-то хочет понять, что необходимо для формирования событий, с которыми сталкивается общество, конструктивным или полезным образом, иллюстрация лидеров — хороший способ понять это.

- Вы были в Германии в составе армии США в конце 1945 года и своими глазами видели катастрофу, которую устроили нацисты. Аденауэр, по вашему мнению, является человеком, который больше, чем кто-либо другой, вернул Германию в сообщество наций после войны с помощью того, что вы называете «стратегией смирения». Что вы имели в виду?

- Обычно лидеры имеют некоторые элементы общества, на которые они могут опираться. Но Аденауэр стал канцлером Германии в тот момент, когда общественное, политическое и философское устройство полностью рухнуло, когда страна находилась под оккупацией. И когда к тому же в опыте современной, национальной Германии не было удачных образцов, которым он мог бы следовать для утверждения своего авторитета. И поэтому он начал как можно ближе к нулю.

Он вернул разрозненное общество на основе демократии. В некотором смысле это была стратегия смирения.

По окончании наполеоновских войн Талейран взял на себя внешнюю политику страны, которая потерпела поражение, но осталась единым целым и могла выступать наравне с другими государствами в дипломатических отношениях. Напротив, когда Аденауэр захватил Германию, он должен был сделать страну морально равной другим государствам, с которыми она имела дело. Для этого ему пришлось согласиться с ее разделом, расчленением некоторых ее отраслей и постепенным созданием ее демократических институтов. Он должен был сделать это в атмосфере, где все еще существовали некоторые элементы традиционного национализма и где, как это ни парадоксально, социал-демократическая партия, которая была одним из самых позитивных элементов в Германии в предыдущий период, решила, что они подтвердят эту предполагаемую национальную цель.

Поэтому ему нужно было построить государство, легитимность внутри страны и признание другими европейскими обществами. Он сделал это своей личностью, своей силой и, как это ни парадоксально, своим смирением. На одной из дебатов в немецком парламенте он выкрикнул: «Как вы думаете, кто проиграл войну?». - Это не то, что обычно говорят лидеры!

- У вас было несколько необычных встреч с Шарлем де Голлем, великой, но невозможной фигурой. Вы говорите, что он восстановил величие Франции как во время Второй мировой войны, так и в качестве президента «стратегией воли». Был ли он гением или просто приводил в бешенство, как считали Черчилль и Рузвельт?

- Де Голль стал лидером страны постепенно, после военного краха Франции, приехав в Англию без денег, без политической структуры и без языка. Его лидерство в так называемой «Свободной Франции» было установлено Черчиллем, сказавшим ему: «Ты один, и я один, поэтому я могу узнать тебя». На этой основе он строил образ — и это был не просто образ, это было его глубокое убеждение, — что он воплощает в себе величие Франции, бывшее когда-то ее отличительной чертой.

В самом начале переговоров он полностью субсидировался британскими фондами, которые он принял только в качестве займа и настаивал на возврате в конце войны. С самого начала он установил принцип, по которому, хотя он и примет общее британское руководство, стратегические позиции Франции будут занимать французы.

Это безумно раздражало, потому что Черчилль принимал это, а Рузвельт никогда. Рузвельт всегда отвергал де Голля как корыстного лидера, которым он не был, потому что его большим достижением было то, что ему удалось воплотить величие Франции в поведении, которое сделало его доминирующей чертой.

По его возвращении во Францию там были большие силы, которые вели сопротивление, были установленные партии, и он был неизвестен на французской земле. Сначала люди не узнавали его, потому что знали его только как голос на BBC. Но он установил такой моральный авторитет, что мог прибыть в Париж и фактически взять на себя управление государством, не прося об этом прямо.

Затем у него хватило внутренней силы уйти в отставку примерно через год после того, как он добился того, за что боролся и за что страдал, потому что он думал, что основное направление конституционной эволюции вернет Францию к некоторым из ее разделений.

Затем он был в изгнании в течение 13 лет, а затем вернулся и сумел решить алжирскую проблему и сделать Францию — благодаря его настойчивости на ядерном потенциале Франции — равным Великобритании, хотя и без того же чувства особых отношений с Америкой. Это было впечатляющее выступление. Внешняя политика Франции по-прежнему во многом определяется голлистскими традициями.

Воспоминания о Никсоне

- Из всех шестерых больше всего вы работали, конечно, с Ричардом Никсоном. В книге вы даете в целом симпатичный его портрет, концентрируясь на его внешней политике, но вы также довольно ясно описываете его характер и его недостатки. Каким он был как человек?

- Я не знал Никсона, когда он назначил меня, что само по себе было примечательно, потому что в течение 15 предшествующих лет я был главным советником по внешней политике главного противника Никсона — Нельсона Рокфеллера. Никсон был человеком большого ума, немалого мужества, который некоторое время размышлял.

В то же время у него было чувство личной незащищенности по отношению к какой-либо группе людей, с которой ему приходилось иметь дело, что заставляло его при исполнении служебных обязанностей отдавать свои основные распоряжения косвенно через эмиссаров или через письменные документы. И поэтому в частных беседах с ним никогда нельзя было до конца сказать, какие у него могли быть оговорки, которые он не высказывал, чтобы избежать очной ставки.

Но он был очень решителен. Если бы он был в подготовленной обстановке, в которой он набросал в уме план того, чего он хотел достичь, Никсон мог бы быть очень эффективным. Что касается обмена мнениями внутри администрации, это была самая уникальная форма правления, в которой я когда-либо работал. Это было эффективное выступление, но на человеческом уровне был пробел. Это был разрыв в передаче, а не в восприятии.

- Как вы думаете, чего Никсон добился в геостратегическом плане?

- Когда он пришел к власти, во Вьетнаме находилось 500 тыс. американцев и 50 тыс. в пути. Он чувствовал, что ментальная, политическая и стратегическая проблема заключалась в том, как отозвать этих людей, не предав тех жителей региона, которые рисковали своими жизнями, связав свою судьбу с демократией. Таким образом, единственная реальная проблема для Никсона и меня во время войны во Вьетнаме заключалась в том, сможем ли мы вывести эти силы в условиях, в которых не коммунистическая часть Вьетнама получила бы реальную политическую возможность выстоять. По-моему, он этого добился, а потом рухнул не во Вьетнаме, а в Вашингтоне в результате Уотергейта.

Во-вторых, Никсон выдвинул идею о том, что при наличии двух противников, Китая и России, следует попытаться выяснить, удастся ли обнаружить их разногласия и, следовательно, ввести Китай в глобальную политическую систему. И что бы ни случилось с тех пор, в течение двух десятилетий мы были ближе к каждому из них, чем они друг к другу, что поэтому заставило каждого из них задуматься о своем соперничестве со своим идеологическим партнером.

В-третьих, на Ближнем Востоке ему удалось разделить мирный процесс, который считался единым усилием, на пошаговый подход, в результате которого возник ряд мирных соглашений. Это позволило Америке сыграть ту же роль, которую играла Великобритания до Суэцкого кризиса, в качестве формирователя политики. К концу его срока Америка играла ведущую роль.

Таким образом, он был решительным сторонником американской обороны, но в то же время он был сторонником переговоров по контролю над вооружениями, потому что хотел поддерживать актуальность необходимости иметь дело со способностью уничтожить человечество. И он также хотел использовать эти переговоры как средство просвещения противника, но предварительным условием этого было: большая решимость, когда ему бросают вызов. Поэтому у него хватило смелости привести американские силы в боевую готовность во время иорданского кризиса 1970 года и ближневосточного кризиса 1973 года.

Хемингуэй и будущее

- Конрад Аденауэр однажды спросил вас, считаете ли вы, что великое лидерство возможно сегодня. Он сказал это еще в 1967 году. Могу я задать вам тот же вопрос: видите ли вы сейчас каких-либо руководителей масштаба тех шести человек, о которых вы пишете?

- Все давление современной политической деятельности настолько всепоглощающе, что дальновидное мышление и живое чувство истории, которые для Черчилля были второй натурой — почти невозможны. Я не могу привести современный пример западного лидера, олицетворяющего это. Это большая опасность, потому что это означает, что любой демагог, который может использовать непосредственное негодование, может добиться несоразмерного влияния. Это самая большая проблема для будущего демократии. Великие лидеры должны понимать свое общество и верить в него. Но они также должны быть в состоянии превзойти его, направить общество из того места, где оно находится, туда, где оно никогда не было.

- Ваша книга полна очень запоминающихся фраз и афоризмов: кто оказал на вас наибольшее влияние как на писателя?

- Как вы можете понять из нашего разговора, я был очень впечатлен тем, как Черчилль и де Голль выражали свои мысли. Однако на меня больше повлиял Хемингуэй, потому что мне нравится сокращать атрибуты и пытаться выражать то, что я говорю, как можно скуднее. Способность вызывать сложность человеческих мотивов — одна из сложностей веры. Это одна из задач историков.

- Как вы думаете, как история будет смотреть на вас, Генри?

- Я действительно не думал об этом, потому что моя жизнь была бессвязной: она не шла по прямой линии от того места, где я начал, до того места, где я закончил. Подростком мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я стану госсекретарем.

Я инстинктивно являюсь сторонником веры в то, что Америка — со всеми ее недостатками — была силой добра в мире и незаменима для стабильности в мире. Именно в этой области я сделал свое сознательное усилие. Мои усилия постоянно были сосредоточены на изучении понятий дипломатии и истории, на которые накладывается глубокая благодарность стране, которая позволила моей семье приехать туда.

Именно перед лицом изменений, происходящих в технологиях и искусственном интеллекте, будет определяться то, какой будет историческая точка зрения через сто лет.

- У меня к тебе только один вопрос: вам всего 99 лет, о чем будет ваша следующая книга?

- Я обычно прохожу трехлетнюю фазу после того, как закончу одну, прежде чем закончить другую. В данный момент я размышляю над рядом вопросов, и через год у меня будет лучший ответ на ваш вопрос.

Как у вас дела? Вы в конце проекта или начинаете свою следующую работу?

- Нет, у меня ипотека, так что я должен приступить к следующей книге почти до того, как закончу последнюю, Генри. Что ж, большое спасибо за ваше время.

- Спасибо.