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В Узбекистане 90% заразившихся коронавирусом были непривитыми, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 90% заразившихся коронавирусом — непривитые граждане, сообщает 1 июля УзА.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний Ташкентской медицинской академии Рустам Икрамов прокомментировал обстановку с больными COVID-19.

«Омикрон-штамм коронавируса сейчас более распространен. 90% инфицированных — непривитые граждане. Остальные 10 процентов — это граждане с пониженным иммунитетом или беременные женщины и дети, привитые более 1 года», — заявил Икрамов.

По последним данным, в Узбекистане на 1 июля число случаев коронавируса составило 240856 (+92 за сутки).

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