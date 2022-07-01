Зеленский считает, что Украина может заместить ЕС часть поставляемого Россией газа

CentralAsia (CA) - Украина с 30 июня начала экспорт электричества на территорию Румынии, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он считает, что Украина может заместить Евросоюзу (ЕС) часть природного газа, поставляемого из России.

В своем вечернем обращении Зеленский рассказал, что Украина «сделала еще один шаг в сближении» с ЕС. Он уточнил, что страна начала «значительный экспорт электричества» в Румынию и уже готовится расширить поставки в ЕС.

«За счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы. Это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы»,— убежден Владимир Зеленский.

Польша предлагала согласовать на уровне ЕС отказ от российского газа. По данным Fitch, на компенсацию поставок газа после полного отказа от сырья из РФ у ЕС уйдет больше трех лет. Лидеры G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) рассматривают введение потолка цен на нефть и газ из РФ.