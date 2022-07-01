В России отменили все ограничения по коронавирусу

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор снял все оставшиеся ограничения по коронавирусу, в том числе отменил масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью.

«Принято решение приостановить действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В сообщении отмечается, что ситуация с коронавирусом в стране остается на «строгом контроле» Роспотребнадзора. «При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено»,— подчеркивается в пресс-релизе.

По данным Роспотребнадзора, сейчас недельный показатель заболеваемости составляет 14,06. В середине февраля показатель достигал 907,6. В ведомстве сообщили, что «практически все подтвержденные случаи заболевания (93%)» сейчас протекают в легкой форме. В последние недели заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, в среднем в день фиксируют около 2,5-3 тыс. случаев. Всего за два года пандемии в России зарегистрировано 18 430 239 случаев заболевания, из них 381 112 с летальным исходом.

Всемирной организации здравоохранения предупреждала, что пандемия пока не закончилась. Организация опасается появления более опасного штамма COVID-19, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины. В ВОЗ также ожидают новой большой вспышки коронавируса летом этого года.