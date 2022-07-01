В Казахстане выявили 15 случаев заболевания конго-крымской лихорадкой

CentralAsia (KZ) - В Кызылординской области Казахстана выявлено 15 случаев заболеваемости конго-крымской геммографической лихорадкой, из них 8 подтверждены лабораторно. Об этом сообщает Kyzylorda.

Заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова рассказала, что подавляющее большинство заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой госпитализированы в тяжелом состоянии.

«70% из них не своевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов. В настоящее время проводится соответствующее лечение больных граждан», – отметила она.

По словам Абдыкаимовой, в области насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конго-крымскую лихорадку. В результате из года в год увеличивается количество видов больных клещей-носителей. Если показатель поражения клещами по республике в среднем составляет 4.2, то в области этот показатель превышает.

Главврач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова сообщает, что, основными лихорадки являются головокружение, тошнота, лихорадка и понос. Отдельно от этих симптомов может быть кровоточивость зубов или кровоточивость носа. Если эти симптомы наблюдаются, необходимо срочно пройти медицинское обследование. Потому что болезнь может перерасти.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка – острое инфекционное заболевание человека, передающееся в результате укуса клеща.

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