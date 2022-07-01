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Украина ввела визовый режим для россиян

CentralAsia (CA) -  С сегодняшнего числа, 1 июля, Украина ввела визовый режим для граждан России. Это решение было принято в ответ на российские военные действия.

Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. МИД России обещал, что ответит на визовый режим с Украиной с учетом «национальных интересов и гуманитарной составляющей».

11 февраля на сайте президента Украины опубликовали петицию о введении визового режима для граждан РФ. В мае украинский президент Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, назвав ее «неплохой идеей». Кабинет министров страны одобрил это предложение 17 июня.

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