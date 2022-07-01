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Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

CentralAsia (KZ) -  За сутки коронавирус в Казахстане подтвердили у 189 человек, передает оперативный штаб.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев», - говорится в сообщении.

По-прежнему больше всего зараженных выявляют в Алматы - за сутки 98 человек. В Нур-Султане зарегистрировали 55 человек, в Шымкенте и Алматинской области - по 8, в Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях - по 5, троих заболевших выявили в Восточно-Казахстанской области и по одному - в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

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Коронавирус в Казахстане
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