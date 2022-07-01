экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Комитет защиты журналистов призвал Таджикистан прекратить давление на журналистку Анору Саркорову

CentralAsia (TJ) -  Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти Таджикистана прекратить давление на независимую таджикскую журналистку Анору Саркорову, и не препятствовать свободному освещению событий в стране.

В заявлении CPJ, обнародованном 29 июня, задержание родственников Аноры Саркоровой для того, чтобы раскрыть источники информации журналистки, расценивается как попытки препятствовать независимому освещению событий в Горно-Бадахшанской автономной области.

Сотрудники УБОП МВД Таджикистана утром 27 июня задержали мать и брата Аноры Саркоровой, которая активно освещает в соцсетях события в ГБАО. Об этом в переписке с Радио Озоди сообщила сама Анора Саркорова. По ее словам, после допроса мать и брата отпустили домой.

Ранее родственников Саркоровой на Памире также вызывали на допрос в ГКНБ. Журналистка считает, что таким образом «власть хочет, чтобы все замолчали и перестали говорить о происходящих в стране массовых нарушениях прав человека».

Анора Саркорова до 2018 года работала корреспондентом Русской службы Би-Би-Си в Таджикистане. По ее словам, властям не понравилось независимое освещение событий в ГБАО, поэтому в дальнейшей аккредитации ей было отказано.

Комитет защиты журналистов (CPJ) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Белоруссия, Турция и Казахстан стали самыми популярными туристическими направлениями у россиян в 2022 году
  • В Узбекистане впервые налажено производство синтетической дизельной продукции GTL, - «Узбекнефтегаз»
  • Узбекистанцам, отбывшим срок в тюрьмах, окажут материальную помощь


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com