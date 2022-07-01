Комитет защиты журналистов призвал Таджикистан прекратить давление на журналистку Анору Саркорову

CentralAsia (TJ) - Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти Таджикистана прекратить давление на независимую таджикскую журналистку Анору Саркорову, и не препятствовать свободному освещению событий в стране.

В заявлении CPJ, обнародованном 29 июня, задержание родственников Аноры Саркоровой для того, чтобы раскрыть источники информации журналистки, расценивается как попытки препятствовать независимому освещению событий в Горно-Бадахшанской автономной области.

Сотрудники УБОП МВД Таджикистана утром 27 июня задержали мать и брата Аноры Саркоровой, которая активно освещает в соцсетях события в ГБАО. Об этом в переписке с Радио Озоди сообщила сама Анора Саркорова. По ее словам, после допроса мать и брата отпустили домой.

Ранее родственников Саркоровой на Памире также вызывали на допрос в ГКНБ. Журналистка считает, что таким образом «власть хочет, чтобы все замолчали и перестали говорить о происходящих в стране массовых нарушениях прав человека».

Анора Саркорова до 2018 года работала корреспондентом Русской службы Би-Би-Си в Таджикистане. По ее словам, властям не понравилось независимое освещение событий в ГБАО, поэтому в дальнейшей аккредитации ей было отказано.

Комитет защиты журналистов (CPJ) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов.

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