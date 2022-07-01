В Польше прекращают программы помощи украинским беженцам, которые давно находятся в стране

CentralAsia (CA) - С 1 июля Польша прекращает ряд выплат для беженцев с Украины. Власти перестанут платить по 40 злотых в день ($8,8) полякам, которые приняли у себя украинцев. Выплаты, по замыслу польского правительства, должны были компенсировать проживание и питание. Также для украинских беженцев отменят бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.

40 злотых перестанут получать и украинские беженцы, которые прибыли в Польшу в конце февраля и уже исчерпали 120-дневный лимит. Украинцы, находящиеся в стране менее 120 дней, продолжат получать финансовую помощь от правительства. Поддержку продолжат получать также инвалиды, беременные женщины, женщины с детьми до года и с тремя и более детьми.

В Польше также отменят бесплатный для украинцев проезд на поездах крупнейшей компании в стране Intercity, а также бесплатный проезд на общественном транспорте в некоторых городах.

Правительство Польши объявило об отмене льгот в начале июня. Это решение объяснили тем, что украинским беженцам пора переходить к независимости. При этом ряд польских политиков заявлял, что переходный период должен длиться два месяца, а не один.

По данным ООН, в Польшу с 24 февраля въехало 4,4 млн украинцев. 2,4 млн человек выехали из страны. В Польше осталось 1,3–1,5 млн беженцев. Из них 1,188 млн получили идентификационные номера, чтобы вернуться к работе и учебе и получать социальные пособия. 250 тыс. человек уже приступили к легальной работе в стране.