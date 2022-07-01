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Украинская армия решила пока не занимать остров Змеиный после ухода военных России
Предыстория: Минобороны России объявило о выводе войск с острова Змеиный

CentralAsia (CA) -  Украинским силам «слишком рано» занимать остров Змеиный в Черном море, ведется мониторинг ситуации в регионе, заявила CNN пресс-секретарь Южного командования Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк сообщила, что остров по-прежнему окутан густым дымом, взрывы продолжаются. Хотя украинские военные видели, как российские войска эвакуировались на скоростных катерах, Гуменюк сказала, что необходимо провести расследование возможных «оставленных диверсионных инструментов», прежде чем претендовать на остров.

«Наши войска еще не высадились на остров», — добавила она, уточнив, что пока неясно, полностью ли были выведены российские войска. «Мы не можем утверждать, что все они ушли <...> Нам еще рано формировать форпост на Змеином острове. Мы должны закончить расследование результатов военной операции».

Российское Минобороны 30 июня сообщило, что военные покинут Змеиный. В министерстве назвали это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией того, что Россия не мешает ООН организовывать гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов. Ведомство также перепостило запись Telegram-канала «Война с фейками», в котором утверждается, что Змеиный выполнил свою роль «на данный момент», а задымление объясняется уничтожением остатков техники и боеприпасов.

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