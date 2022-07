ISW: Отступление российских войск со Змеиного не положит конец морской блокаде (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 июня на 1 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска отступили со Змеиного острова 30 июня после украинских ракетно-артиллерийских атак. Минобороны России назвал отступление «шагом доброй воли».

Как считает институт, отступление России на Змеином острове несколько ослабит давление у побережья Украины за счет вывода с острова российских систем противовоздушной обороны и противокорабельных ракет. Однако отступление само по себе не положит конец морской блокаде.

Выводы института:

Российские войска добились ограниченных успехов в пределах Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и вокруг Лисичанска.

Российские войска продолжают наступательные действия южнее и восточнее Бахмута и севернее Славянска.

Российские силы продолжают попытки восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.

Украинские контрнаступления продолжают вынуждать российские войска на Южной оси уделять приоритетное внимание оборонительным операциям.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.