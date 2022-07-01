Экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиа возглавит Азиатско-Тихоокеанскую демократическую и правоцентристскую партию

Элбэгдорж Цахиа и Юлия Тимошенко на форуме

CentralAsia (MNG) - Демократические и правоцентристские партии встретились в прошлом месяце, чтобы обсудить глобальную политику, геополитику, экономику и войну между Украиной и Россией.

Встреча Международного демократического союза прошла в Берлине, Германия, с 26 по 29 июня. Эта встреча была особенно важной и находилась в центре внимания правоцентристских партий. Конференция была проведена с большим размахом в этом году после двухлетней задержки.

Из-за пандемий и войн все больше и больше нарушаются права и свободы человека, а демократия сталкивается с рисками. Это даже не обошло Монголию. За последние два года из-за запрета на пандемию было много случаев запугивания и преследования со стороны полиции, а также посягательств на права и свободы людей, а также ограничения права слова и выражения мнений.

В Международный демократический союз входят 56 стран, и Монголия постоянно участвует и выражает свою позицию с момента присоединения в 1993 году.

В этом году по приглашению принял участие четвертый президент Монголии Ц. Элбэгдорж. На встрече он высказал свою позицию по Украине-Россия. В ходе конференции представители мировых демократов и правоцентристских партий встретились и обменялись мнениями. Он также написал подробное объяснение деятельности ассоциации и встречи в Facebook.

«Украинская партия также получила статуса нового члена Международного демократического союза. Встреча завершилась в деловой атмосфере. Следующая встреча была назначена в Вашингтоне. Мы также предложили встретиться в Киеве и Улан-Баторе. Я выступал на собрании, участвовал во всех дискуссиях и был занят работой. На меня также возлагалась дополнительная нагрузка, высокая ответственность и большое доверие. Буду возглавит Азиатско-Тихоокеанскую демократическую партию».

Он будет руководить демократическими и правоцентристскими партиями Международного демократического союза в Азии и Тихоокеанском регионе. Это знак высокого доверия Ц. Элбэгдорж, золотой ласточке демократии, и Монгольской демократической партии.

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