Улан-Батор обещает создать около 178 км защищенных велосипедных дорожек

CentralAsia (MNG) - В столице Улан-Баторе правительство планирует построить около 178 километров велосипедных дорожек в центре города, а также 70 велосипедных парковок, оборудованных камерами видеонаблюдения. Жители также смогут зарегистрировать свои велосипеды в ГИБДД. Город планирует построить велосипедные дорожки в 16 местах; таких как 177,9 км велосипедных дорожек вдоль рек Сэлбэ, Туул и Хул.

Строительство велосипедной инфраструктуры было сложной задачей для Улан-Батора, где на многих дорогах не хватает места, а заменить парковку или полосы общего движения было нелегко. Кроме того, езда на велосипеде традиционно не была популярным видом транспорта в Монголии. Плохие дорожные условия — особенно мокрые, скользкие и заснеженные дороги зимой — могут сделать езду на велосипеде опасной. Выделенных велосипедных дорожек мало, и они далеко друг от друга, что делает велосипедистов уязвимыми для агрессивных водителей. А отсутствие охраняемой парковки сделало кражу велосипедов обычной проблемой.

Несмотря на эти проблемы, количество велосипедистов во время пандемии резко возросло — эта тенденция прослеживается во многих частях мира. Когда правительство Монголии приостановило работу общественного транспорта и запретило движение автомобилей, автобусов и других автотранспортных средств на дорогах во время карантина, езда на велосипеде стала для многих монголов удобным способом покупать продукты и ездить на работу. Министерство здравоохранения также призвало монголов заниматься ездой на велосипеде, чтобы заниматься спортом и улучшать свое здоровье.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения