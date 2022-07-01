МИАТ досрочно выплатил сумму кредита за Boeing 767-300ER и забрал его в свое владение

CentralAsia (MNG) - Сегодня в Международном аэропорту Чингисхан состоялась церемония досрочного погашения лизинга самолета Boeing 767-300ER с регистрационным номером JU-1021 и передачи его в собственность национальным авиаперевозчиком МИАТ с 16 июня 2022 года в долине Хөшиг.

Сначала в сентябре 2013 года по постановлению правительства Монголии была выдана гарантия по кредиту на сумму 122 млн долларов США, а в декабре того же года – по кредиту под гарантию Экспортно-импортного банка США, МИАТ Компания подписала договор купли-продажи между американской компанией Boeing Самолет типа Boeing 767-300ER прибыл в Монголию.

Погасить кредит планировалось в феврале 2023 года, и самолет перешел во владение МИАТ после полной выплаты остатка кредита в размере 8,15 млн долларов в июне этого года.

Boeing-767-300ER, получивший номер JU-1021, является первым широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом МИАТ, закупленным непосредственно у Boeing, и полностью оборудован для обеспечения комфорта пассажиров во время дальнемагистральных рейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения